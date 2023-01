New York, la Reggenza in visita alla Fratellanza: “Sammarinesi all'estero ambasciatori autentici del Paese”

Sono passati 88 anni dalla creazione della Fratellanza Sammarinese di New York. Era il 1935 quando diverse famiglie e cittadini emigrati dal Titano verso gli Stati Uniti in cerca di fortuna si riunirono in un gruppo. I Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, hanno visitato la Fratellanza per festeggiare la celebrazione di Sant'Agata, insieme a una delegazione composta, tra gli altri, dai Segretari agli Esteri e al Lavoro, Luca Beccari e Teodoro Lonfernini.

Oltre 500 i membri della Fratellanza. Dalla Reggenza riconoscenza per il coraggio e la tenacia dimostrata dai tanti emigrati all'inizio del Novecento. E un ringraziamento ai tanti cittadini all'estero che rappresentano, come sottolineato dai Capi di Stato, gli “autentici ambasciatori” del Paese. Per la delegazione anche incontri e visite con la Rappresentanza permanente alle Nazioni Unite.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)