CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Nicolini aderisce come 'indipendente' al gruppo consiliare del Pdcs Libera presenta un odg per chiedere un riferimento in aula del Segretario agli Esteri Beccari sull'Accordo di Associazione all'Ue. Zeppa (Rete) all'attacco di maggioranza e di Renzi (RF) che replica: "Sei stato il cagnolino della Dc per 4 anni"

Nicolini aderisce come 'indipendente' al gruppo consiliare del Pdcs.

Dibattito animato in Consiglio in seduta serale, all'avvio della sessione che proseguirà fino a venerdì prossimo. Duro attacco a tutto campo di Matteo Zeppa di Rete che, dal nuovo ruolo di opposizione, si è scagliato contro la maggioranza per le 'residenze non domiciliate' previste nell'assestamento di Bilancio, per la smobilitazione di terreni con la variante di Prg, per il dossier 'Amazon' che starebbe riprendendo vigore. Zeppa all'attacco anche del capogruppo di Repubblica Futura Nicola Renzi che in risposta l'ha definito 'cagnolino della Dc per quattro anni'.

Su 'Amazon' il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi, di Domani Motus Liberi, ha chiarito che non è mai stata in discussione la sovranità o la cessione di dati sensibili dei sammarinesi e che sulla questione si diffondono informazioni false mentre il vero obiettivo è digitalizzare e modernizzare il paese, con un partner che nel suo settore è leader mondiale “come la Ferrari se si stesse parlando di auto”. Il capogruppo del Pdcs Francesco Mussoni ha ribadito che gli obiettivi prioritari della maggioranza sono l'Accordo con l'Ue, l'assestamento di Bilancio e il Bilancio. Da Mussoni anche una stoccata agli ex alleati di Rete: “Si sono tirati indietro perché volevano fare la campagna elettorale”.

Libera continua a ribadire che la nuova maggioranza non è legittimata e in una fase come questa, per Matteo Ciacci, serve la massima responsabilità considerando tre priorità: la gestione del debito, progetti di sviluppo e soprattutto l'accordo con l'Unione Europea. Presentato un ordine del giorno per chiedere un riferimento in Consiglio del Segretario di Stato agli Esteri sullo stato del negoziato con Bruxelles.

Il consigliere Marco Nicolini, fuoriuscito da Rete, ha comunicato la decisione di aderire come indipendente al gruppo consiliare del Pdcs. Oggi nuova giornata di Consiglio con convocazione dell'aula a partire dalle 9.

