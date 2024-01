CONSIGLIO D'EUROPA Nicolini vince il "duello" con Giovagnoli e resta capo-delegazione presso l'APCE In delegazione entra, come supplente, Denise Bronzetti: raggiunta la parità di genere richiesta dall'organizzazione

Nella seduta 'lampo' di mercoledì sera il Consiglio Grande e Generale ha nominato Marco Nicolini, indipendente del Pdcs, quale capo-delegazione presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e Denise Bronzetti, in quota Npr, membro supplente. L'altro membro effettivo è Marika Montemaggi, di Libera, mentre Roberto Ciavatta, di Rete, è membro supplente. Raggiunta dunque la parità di genere, richiesta dall'organizzazione europea. Per Denise Bronzetti il consenso dell'aula, con 43 voti a favore, è stato bipartisan.

Più contrastata la nomina di Nicolini. L'opposizione ha infatti candidato come capo-delegazione, Gerardo Giovagnoli. Nicolini ha prevalso, 27 a 20. Il consigliere indipendente del Pdcs, che dall'inizio della legislatura era già capo delegazione, ma in quota Rete, non ha ancora deciso se anche a Strasburgo cambierà gruppo, passando dalla Sinistra Unitaria Europea ai Popolari Europei.

