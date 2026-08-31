No dell'Islanda all'Ue e Motus ribadisce la richiesta di referendum a San Marino, subito

Doccia fredda per l'Europa dal referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea. Il 52,8% degli elettori ha votato no, contro il 47,2% dei favorevoli. I sì hanno prevalso soltanto nella capitale Reykjavík, mentre nelle circoscrizioni rurali il no ha superato il 60%. Alta l'affluenza, all'82,5%, con oltre 225 mila votanti. Per la premier socialdemocratica Kristrún Frostadóttir il risultato rappresenta una vittoria della democrazia. Esultano soprattutto, però, le destre europee, che vedono nel voto islandese la conferma della possibilità di un'altra idea di Europa.

Il risultato, precisa il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, non avrà ripercussioni sul percorso di San Marino. L'Islanda, ricorda inoltre Beccari, ha già un livello di integrazione europea più avanzato rispetto a San Marino, essendo parte dello Spazio Economico Europeo. Il dossier sammarinese prosegue dunque verso la firma dell'Accordo di associazione e in queste ore sono in corso interlocuzioni con le controparti europee per definire la data. Resta confermata la finestra temporale indicata da Beccari: tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre.

Il referendum islandese riporta però in primo piano anche il dibattito interno a San Marino. Domani Motus Liberi, con il presidente Lorenzo Forcellini Reffi, torna a chiedere che siano i cittadini a pronunciarsi sull'Accordo, dopo tre quesiti referendari sul tema europeo dichiarati inammissibili negli ultimi mesi. L'auspicio è quello di un voto informato e non ideologico sul futuro rapporto con l'Unione europea. E il messaggio di Dml è chiaro: il referendum deve essere convocato subito, «non dopo tre anni, né nell'anno del mai».

La dichiarazione integrale del Presidente di Dml Lorenzo Forcellini Reffi: "Il referendum islandese ribadisce un principio semplice: sulle scelte che incidono fortemente sul futuro di una Nazione deve essere il popolo ad avere l’ultima parola. Per questo come DOMANI - Motus Liberi chiediamo da sempre che anche a San Marino si celebri un referendum sull’Accordo di Associazione con l’Unione europea, nel pieno rispetto della sovranità dei cittadini. Vogliamo un voto informato e consapevole, fondato sulla conoscenza dei contenuti dell’Accordo, dei diritti e degli obblighi che ne derivano. Non un referendum ideologico sull’Europa, né un sì o un no dettato da appartenenze politiche, ma una scelta concreta sul futuro rapporto di San Marino con l’Unione europea. La sovranità appartiene al popolo: siano quindi i sammarinesi, con piena consapevolezza e senza pregiudizi ideologici, a decidere. Subito, non dopo tre anni ne nell’anno del mai".

Sul tema interviene anche il Partito Socialista sammarinese: "In Islanda è stata scritta una bella pagina di storia e non si tratta di una sconfitta politica, ma la vittoria della democrazia a cui il Governo (di tutti gli islandesi) si è doverosamente sottoposto. Si è trattato di un bell’insegnamento anche per noi sammarinesi, poiché in Islanda c’è ancora un popolo sovrano, mentre a San Marino no!" attaccano i socialisti, che chiedono di nuovo un referendum anche a San Marino.







