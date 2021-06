No della Svizzera all'Ue, Beccari: "Potrebbe essere un elemento indirettamente a favore del nostro percorso"

Si torna a parlare di Europa mercoledì prossimo in Commissione Esteri con un nuovo riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari in seduta segreta sullo stato di avanzamento dell’accordo di associazione con l’Ue e successivo dibattito. Solo pochi giorni fa, nell'ultima convocazione, ampio confronto sullo stesso tema con le delegazioni di Andorra e Monaco intervenute in videoconferenza proprio per affrontare le tematiche comuni ai tre micro Stati coinvolti nel percorso negoziale con Bruxelles, al netto dei diversi approcci verso alcune problematiche.









Obiettivo dichiarato, dunque, quello di improntare per i prossimi mesi una agenda di incontri assidui a livello parlamentare, preferibilmente in presenza, utili a creare un legame politico attorno all'accordo, contestualmente all'avanzare della parte tecnica.

Occhi puntati, intanto, anche sui possibili effetti che lo stop della Svizzera al negoziato con l'Unione per un accordo quadro potrebbe avere sulle trattative in corso dei tre piccoli Stati. Beccari non esclude risvolti positivi per il Titano: "Potrebbe dal mio punto di vista anche rappresentare un elemento indirettamente a favore del nostro percorso negoziale perché renderà probabilmente più semplice anche per la Commissione Ue dedicare risorse e mezzi al nostro negoziato. E da un punto di vista politico il fatto che noi negoziamo qualcosa che prevede l'integrazione dell'acquis comunitario con la stessa" filosofia" che l'Unione europea proponeva di fatto anche alla Svizzera, credo sia un elemento distintivo importante. Quindi, rispetto a una Brexit, rispetto ad un negoziato con la Svizzera dove si interrompono i lavori, ci sono tre micro-Stati che invece sono ancora disponibili e vogliono assolutamente arrivare ad un Accordo di Associazione per permetta una integrazione nel Mercato Unico".

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri