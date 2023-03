"No-Des": Libera e Demos incontrano i cittadini Serata pubblica lunedì 3 aprile alla Sala Montelupo di Domagnano.

Il fronte no-des, a pochi giorni dall'esame del progetto di legge in commissione finanze, si mobilita. I partiti di opposizione Libera e Demos hanno organizzato una serata pubblica per lunedì 3 aprile a Domagnano e in conferenza stampa hanno preannunciato alcune delle ragioni che li uniscono nel contrastare il Pdl. Per Luca Boschi, di Libera, è un progetto di legge talmente sbagliato da essere “inemendabile” perché in antitesi con l'essenza stessa della Repubblica, con la sua sovranità ma anche con il percorso di associazione all'Ue e i rapporti con altri paesi, come l'Italia, che subirebbero elusione fiscale.

Roberto Mazza di Demos invita a contrastare il Des perché espressione di un modello 'off-shore' 2.0 di liberismo sfrenato, col pericolo di metter il paese in mano ad una piccola lobby di plutocrati. Un modello lontano dalle nostre tradizioni e dall'economia reale che ha tenuto in piedi il paese, anche dopo le chiusure per la pandemia. No, di Iro Belluzzi, alla riproposizione del cavaliere bianco che salva il paese con un pdl cucito su misura per lui.

Il consigliere di Libera si appella alla fierezza dei sammarinesi ed anche a chi, in maggioranza, ha già palesato contrarietà. Per Alessandro Rossi di Demos il Des ricalca un modello di sfruttamento parassitario del differenziale fiscale, affidando ad altri e non alla comunità lo sviluppo del paese. Come è possibile, si chiede, che Rete e Pdcs – partiti che da sempre si ispirano a scelte condivise con la popolazione – deleghino ad un soggetto terzo un potere così elevato? Libera e Demos saranno presenti anche al sit-in dei tre sindacati, contro il Des, in programma la mattina del 5 aprile, in piazza della Liberta, in concomitanza con la seduta della Commissione Finanze. Per scongiurare il Distretto a Fiscalità Speciale i due partiti si dichiarano pronti anche ad utilizzare lo strumento del referendum.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: