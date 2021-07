GREEN PASS Nodo Green Pass, Pedini Amati fiducioso: "Riconoscimento dall'Italia del certificato sammarinese entro il 6 agosto" Segretario agli Esteri Beccari: "Siamo convinti che ci sia la possibilità di trovare un'intesa in via bilaterale ". Nessun nuovo decreto Covid all'orizzonte

E' in corso un'attività a tutti i livelli, anche quelli più alti della gerarchia politico-istituzionale, per ottenere dall'Italia il pieno riconoscimento della validità del green pass sammarinese entro il 6 agosto, assicura il Segretario di Stato al Turismo Pedini Amati. La data è significativa perché coincide con l'entrata in vigore delle disposizioni sul green pass in Italia, decise col decreto LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105 . “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. “Siamo tutti al lavoro – dichiara il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari – ognuno nell'ambito delle sue competenze e del suo ruolo. Il tema del 'green pass' lo abbiamo già posto alle autorità italiane, già dagli incontri di maggio a Roma. Siamo convinti che ci sia la possibilità di trovare un'intesa in via bilaterale con l'Italia che ci permetta di risolvere questa criticità legata all'utilizzo dello Sputnik. Vero è che di strada ne stiamo facendo. Già, il riconoscimento del nostro certificato a livello europeo, è stato un ottimo passaggio. Adesso dobbiamo sciogliere il nodo con quei paesi, Italia in primis, che non riconoscono lo Sputnik ma che hanno la facoltà, da regolamento europeo, di poter riconoscere le certificazioni anche con vaccini non autorizzati... e di vedere risolto un problema che per noi è di grandissima importanza”.

Fiducioso, sulla soluzione, entro il 6 agosto il Segretario di Stato Pedini Amati. “Ci muoviamo – sottolinea - a tutto campo e a tutti i livelli”. Come noto, può vantare un ottimo rapporto con il suo omologo italiano, il Ministro Massimo Garavaglia atteso mercoledì prossimo sul Titano per appuntamenti istituzionali. “Basta limitare tutto e per forza. Dobbiamo cominciare a convincerci – dichiara Pedini Amati - di convivere con il covid. Il sistema non potrebbe reggere altre chiusure”. Il Segretario di Stato assicura intanto anche che, alla luce dell'andamento epidemiologico in Repubblica, con nuovi contagi ma zero ricoveri, non c'è in previsione l'emanazione di un ulteriore decreto covid con nuove restrizioni.

