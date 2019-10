Noi per la Repubblica a Roma, dai vertici del Pd

La lista Noi per la Repubblica, formata da PS, PSD e Mia Repubblica, è stata accolta martedì a Roma nella sede del PD dal Vicesegretario Andrea Orlando e dal delegato alle attività internazionali Luciano Vecchi. Un dialogo franco, prolungato e proficuo – si legge in una nota - per rappresentare il progetto della lista unica e le principali direttive politiche del programma di governo. In particolare è stato affrontato il tema del dialogo fra i due paesi, convenendo sull'esigenza che le relazioni Italo-Sammarinesi siano rimesse su di un percorso di collaborazione istituzionale corretto, capace di costruire una collaborazione reciprocamente vantaggiosa, soprattutto nel momento in cui San Marino affronta il negoziato di associazione all’Unione Europea. Rapporti di amicizia e collaborazione che si rafforzano, dunque, con il Vicesegretario Orlando che ha accettato l'invito a recarsi in visita in Repubblica.