Noi sammarinesi rilancia “alleanza riformista, tra area socialista democratica e liberal democratica” Dopo la nomina di Maria Luisa Berti a Capo di Stato, Noi Sammarinesi torna a fare il punto sulla propria azione politica

La nomina di Maria Luisa Berti a Capitano Reggente è solo lo spunto per Noi Sammarinesi per rilanciare il ruolo del Movimento, in sé e all'interno della lista NPR, nonché per ribadire appoggio all'azione dell'esecutivo. In testa, dunque, sta la soddisfazione per una nomina vista come momento istituzionale che richiama orgoglio, “in ragione della credibilità legata alla storia personale e politica di Maria Luisa Berti”, nella convinzione – scrive Noi Sammarinesi - che la prossima Reggenza si confermerà – alla luce delle urgenze e delle impellenti scadenze che segnano l’attività istituzionale e di Governo – quale punto di riferimento per l’intera comunità sammarinese”. Partendo da qui, lo sguardo rivolto alla lista NPR, con un plauso alle forze che la compongono per aver saputo trovare una sintesi in questo passaggio”, nel ribadire sostegno al progetto nato per le politiche del 2019; sostegno, senza ritrosie, all’azione di questo esecutivo. Torna a dichiarare l'impegno per stringere, sotto le insegne di una alleanza riformista, una forte collaborazione tra l’area del socialismo democratico e quella liberal democratica. Apre a quanti vogliano confrontarsi con “trasparenza, correttezza e voglia di fare”, puntualizzando l'obiettivo: “offrire al Paese una proposta politica innovativa, centrale” mirata al “dialogo tra parti sociali e mondo produttivo”.

