Nominato il Comitato Tecnico-Operativo per la riattivazione del Treno Bianco-Azzurro.

Dopo il via libera annunciato nelle scorse delle settimane al provvedimento che finanzia, con uno stanziamento ministeriale italiano di 2 milioni di euro, lo studio di fattibilità e la progettazione per la riapertura della storica ferrovia Rimini-San Marino, è stato istituito con apposita delibera del Congresso di Stato, il Comitato Tecnico-Operativo per la riattivazione del Treno Bianco-Azzurro.

Comitato composto da Luigi Francesco Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione Ferrovie dello Stato; Massimiliano Marchetti, Consulente della Segreteria di Stato per il Territorio; Emanuele Moretti, Funzionario specialista in sistemi ferroviari Regione Emilia Romagna; e Massimo Feruzzi, Consulente della Segreteria di Stato per il Turismo.

Procedura dunque già attivata e una volta perfezionate alcune operazioni preliminari, nelle prossime settimane si entrerà nella fase operativa con esperti e tecnici in loco. L'incarico a stretto giro sarà affidato ad Italferr, società di progettazione di Ferrovie delle Stato.

