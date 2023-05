Nominato il Console di San Marino in Messico

E' un ex professore e un imprenditore, il nuovo console di San Marino in Messico - Stato del Quintana Roo - nominato davanti ai Capitani Reggenti. Brunello Benvenuti, cittadino riminese la cui famiglia era nota per le antiche mercerie della vecchia pescheria, è stato a lungo docente di Diritto ed Economia e ormai da tempo è imprenditore in Messico. Nel 2008 il gemellaggio della Città di Riccione con Playa del Carmen, realizzato per sua iniziativa. Il Consolato aprirà nei prossimi mesi.