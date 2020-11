Nominato Mazza, nuovo giudice di Terza istanza

A Palazzo Pubblico, davanti alla Reggenza, il giuramento del nuovo giudice di Terza istanza Oliviero Mazza, scelto per la prestigiosa carriera di professore ordinario e titolare dell’insegnamento di Procedura Penale. A leggere la formula del giuramento il Segretario agli Interni: "Mazza si trova a rivestire un ruolo importante in un momento delicato per la Repubblica - ha dichiarato Elena Tonnini. "Nell'attuale riforma dell'Ordinamento giudiziario, in lui si pone la fiducia di continuare a custodire la democrazia dello Stato". Intanto il Tribunale prosegue il suo percorso di rinnovamento. La Segreteria alla Giustizia, su mandato del Consiglio Giudiziario Plenario, ha emesso i bandi per il reclutamento di nuovi giudici.