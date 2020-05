Nominato nuovo Direttore Generale dell'ISS: è una manager mantovana

L'ISS ha un nuovo Direttore Generale: si tratta di Alessandra Bruschi, quarantenne manager originaria di Chiari ma mantovana d'adozione dal curriculum degno di nota: laurea in Economia Aziendale, due master in management delle aziende sanitarie e socio assistenziali; Dirigente all'ospedale “Carlo Poma” di Mantova; Direttore Amministrativo dell'azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona. E' atteso il suo arrivo lunedì.

E' stata questa la delibera più importante adottata nella riunione fiume del Congresso di Stato, il primo in presenza – al Begni - dopo un mese di conference call. In collegamento i Segretari Ugolini e Lonfernini, ancora in quarantena. Come anticipato dal Segretario alla Sanità nei giorni scorsi, è arrivata la tanto attesa nomina. Ora, per completare il Comitato Esecutivo, restano da individuare i Direttori Socio-Sanitario e Amministrativo. La sanità è uno di quei temi su cui è acceso il confronto politico e le tensioni sono dietro l'angolo.

Nella lunga riunione di oggi si è parlato anche delle prossime riaperture. Si lavora sulla parte delle attività legate a benessere, sport e ristorazione. Il Congresso, a tal proposito, sta valutando di intervenire con un nuovo decreto.



