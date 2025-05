Nomine vertici ISS, a che punto siamo

Mentre l'Istituto Sicurezza Sociale si prepara a festeggiare – a dicembre – i suoi 70 anni, la politica guarda alle nuove nomine che ridisegneranno il Comitato Esecutivo. Giugno si avvicina e sul fronte delle scadenze contrattuali sarà un mese bollente: entro il 30, infatti, va designato il sostituto di Francesco Bevere alla direzione generale dell'ISS. Si attende quindi che la nomina di Claudio Vagnini approdi sul tavolo del Congresso di Stato. Dalla politica c'è chi assicura che questo passaggio sia ormai imminente. Figura di altissimo livello, ha già incontrato Governo e maggioranza, che lo ritengono l'uomo giusto per ricoprire l'incarico, anche considerando il suo impegno nell'umanizzazione delle cure, con progetti da lui avviati nell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.

In linea, quindi, con gli obiettivi del sistema sanitario sammarinese. Spetterà poi a lui indicare gli altri membri del Comitato Esecutivo, vale a dire i Direttori Amministrativo e Sanitario. Il contratto di Marcello Forcellini scade infatti i primi di giugno mentre quello di Sergio Rabini a metà luglio. I nomi dei successori circolano da tempo: Alessandro Stefano Bertolini come Direttore Sanitario e Manuel Canti come nuovo Direttore Amministrativo. Al posto di Canti alla Funzione Pubblica si parla con insistenza di Paolo Rondelli, a cui potrebbe essere quindi richiesto di rientrare dalla pensione per ricoprire il ruolo. Da individuare, poi, chi sostituirà Claudio Muccioli alla guida dell'Authority Sanitaria, incarico prorogato fino al 9 giugno.

Quanto alla Direzione Amministrativa, qualcuno pare stia anche ragionando sul suo “campo d'azione”, ritenendo utile allargarne la responsabilità su alcune funzioni del capo del personale ISS, oggi proprie al Direttore Generale. In questo clima di attesa dei nuovi vertici, si alza la voce del Partito Socialista, che definisce "imbarazzante" la situazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Punta il dito sulla poltrona del DG ancora vacante, con l’attuale dirigente in uscita ma di fatto ancora in carica, e prorogato sotto forma di consulenza. Nel frattempo, denunciano i Socialisti, il sistema sanitario soffre: file interminabili, carenza di personale e una crescente fuga di medici. Il Partito chiede un cambio di rotta immediato, con l’insediamento urgente del nuovo direttore e una riforma profonda dell’organizzazione, più adatta a un piccolo Stato di 34.000 abitanti. RF, invece, paragona la direzione nella Pa al calciomercato, che – scrive - pare ruotare “attorno alle figure di Rondelli e Canti, piazzate le quali si procede poi con tutti gli altri”. Definisce la situazione “fuori controllo”, rimarcando che “la Pubblica Amministrazione è un bene della collettività e non qualcosa da spartirsi a tavolino”.