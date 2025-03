Nomine vertici ISS, la maggioranza incontra i candidati

Ospedale di Stato di San Marino

Le nomine nell'ISS sono al centro del dibattito politico e attese dalla cittadinanza, sempre molto attenta quando si parla di sanità. I primi di giugno scade il contratto del Direttore Amministrativo Marcello Forcellini mentre a metà luglio quello del Direttore Sanitario Sergio Rabini. Ma, ancor prima, occorre individuare chi sostituirà Francesco Bevere nel ruolo di Direttore Generale cui spetta, per legge, la scelta delle altre due figure del Comitato Esecutivo. Il candidato più accreditato è Claudio Vagnini: a fine gennaio ha lasciato l'incarico di direttore generale dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, ruolo che ha ricoperto da luglio 2020, avviando il primo progetto di umanizzazione delle cure, presentato al Parlamento italiano. Curriculum quindi in linea con gli obiettivi dell'Ospedale sammarinese, che con il progetto “la Persona Prima di Tutto” sta implementando un approccio sanitario olistico e integrato, per mettere al centro la dignità e il benessere dell’assistito.

Per quanto riguarda il Direttore Sanitario circola il nome di Alessandro Stefano Bertolini, stimato oncologo di Milano con specializzazione anche in Medicina Interna. Nel 2004 ha assunto l’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia Medica del presidio di Sondrio fino a diventare, nel 2006, direttore di Dipartimento Oncologico, prima Ospedaliero, poi dal 2009 Provinciale. Insomma, due figure professionali stimate e di grande esperienza e che la maggioranza ha recentemente incontrato. Per quanto riguarda la Direzione Amministrativa si fa il nome di Manuel Canti, da più di un anno presidente del Nucleo di Valutazione ISS. La sua nomina, se confermata, lascerebbe senza direzione la Funzione Pubblica, aprendo di fatto un'altra partita da giocare. Così come quella per la dirigenza dell'Authority sanitaria, visto che Claudio Muccioli andrà in pensione ad Aprile.

Altra casella da riempire la Direzione del Dipartimento Ospedaliero, con Giovanni Landolfo in aspettativa prima dell'estate. Insomma, sono settimane di valutazioni dei profili, confronti interni e tra le forze di maggioranza, in cerca di equilibri e con la spada di Damocle del tempo .