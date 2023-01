"Non linciaggio ma opportunità politica": RF su odg Mancini

Nel video l'intervista Fabrizio Perotto

“Assurdo parlare di linciaggio, l'ordine del giorno sulle sofferenze non dichiarate dal consigliere del Partito Socialista, Alessandro Mancini era finalizzato ad aprire una valutazione di opportunità politica, in particolare legato al ruolo che ricopre in commissione finanze”.

In una conferenza stampa Repubblica Futura fa una analisi degli argomenti forti del Consiglio, torna sulla bocciatura dell'ordine del giorno relativa “alla palese violazione del codice etico” e chiede che lo siano altrettanto i nomi dei 20 consiglieri che hanno votato no. Soddisfazione per l'odg su Banca Centrale (nella seduta di dicembre), che per quanto rivisto, è stato approvato dall'aula; mentre sull'esito di quello relativo al caro benzina c'è solo una spiegazione per Katia Savoretti: ”non è stato compreso”.

Ma è sul DES, arrivato in prima lettura non senza polemiche, che l'analisi si fa più approfondita, per ribadire che RF è in linea di principio favorevole a progetti di rilancio, ma il modo in cui è stato affrontato è discutibile quanto evidenti sono i rischi che deriverebbero dal dare troppo potere ad un soggetto privato, visto che è stato cucito su un solo investitore. Stupisce l'entusiasmo di esponenti di un Movimento ora in maggioranza, vista la determinazione con la quale dai banchi dell'oppsizione, avevano osteggiato investimenti come il polo della moda.

Infine la scuola, “evasive le risposte del governo all'interpellanza sulla chiusura de La Sorgente di Città “partendo da un presupposto di denatalità dobbiamo capire- ribadisce Fabrizio Perotto- il Governo quali sussidi preveda per le famiglie e quali azioni portare avanti. Non si risolve la questione chiudendo plessi ma delineando quali prospettiva abbia la scuola sammarinese nei prossimi anni”.

