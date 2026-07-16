Non solo Europa: in Commissione Esteri anche emergenza sicurezza e disagio giovanile Aula divisa tra prevenzione e pugno di ferro. E mentre il Titano valuta l'adesione al Global Council, RETE incalza il Governo sull'incidente marittimo con Israele.

In Commissione Esteri, dopo l'atteso annuncio sull'Accordo di Associazione, arriva la proposta di adesione al Global Council for Tolerance and Peace, organizzazione internazionale senza fini di lucro, che promuove tolleranza, diritti umani e sviluppo sostenibile.

Lorenzo Bugli, del PDCS, la definisce coerente con la tradizione diplomatica del Titano e spiega che permetterebbe a San Marino non solo di essere presente, ma di diventare protagonista sui temi della pace e del dialogo. Più prudente Repubblica Futura, con Nicola Renzi che invita a una selezione più attenta degli organismi internazionali ricordando che, quando si aderisce, bisogna poi seguire seriamente e garantire una partecipazione attiva. Sulla stessa linea il PSD, con Matteo Rossi che pur sostenendo l'adesione, richiama i limiti organizzativi di un piccolo Stato: "Dobbiamo interrogarci sulle modalità con cui garantire una partecipazione concreta e sostenibile, sia per i consiglieri sia per l'apparato amministrativo che li supporta".

Il dibattito si sposta poi sulla sicurezza dopo i recenti episodi di violenza. Repubblica Futura chiede una seduta dedicata per capire quali interventi mettere in campo. Renzi non nasconde la preoccupazione, sottolineando che "si è parlato di aggressioni tra giovani, di gruppi organizzati, di situazioni che fino a poco tempo fa sembravano estranee alla realtà sammarinese". E mentre il PSD invita a non sottovalutare i segnali provenienti dal territorio, Dalibor Riccardi di Libera mette in guardia da letture puramente emergenziali, dichiarando nettamente: "Non sono favorevole a trasformare San Marino in uno Stato di polizia o in una Repubblica che abbia paura dei propri giovani", indicando come priorità creazione di spazi di aggregazione, sport e sostegno alle famiglie. Più severa la posizione di Domani Motus Liberi, con Fabio Righi che chiede il rigoroso rispetto delle regole, affermando che chi si rende responsabile di episodi come quelli recenti “deve essere individuato e punito in maniera esemplare”.

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari raccoglie le sollecitazioni e apre alla convocazione di una seduta della Commissione dedicata al tema con forze dell'ordine, servizi sociali e operatori del settore. L'obiettivo, spiega, è capire se dietro i singoli episodi si nasconda un fenomeno sociale più ampio, da affrontare non solo sul piano della sicurezza ma anche attraverso la prevenzione e l'educazione. Infine, Matteo Zeppa di RETE incalza il Congresso di Stato sulla vicenda della nave Conscience, denunciando che "un'imbarcazione battente bandiera sammarinese, e quindi giuridicamente appartenente alla Repubblica, è stata oggetto di un atto che molti – afferma - hanno definito un episodio di pirateria da parte di Israele".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: