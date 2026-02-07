Non solo sport: le Olimpiadi invernali occasione per importanti incontri istituzionali

L'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati anche occasione per importanti incontri istituzionali ai massimi livelli. Per San Marino erano presenti a Milano i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli e il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri.

I primi hanno incontrato il Presidente Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni in occasione del Ricevimento a Palazzo Reale a Milano, in onore di tutti i capi di Stato, di Governo e rappresentanti istituzionali presenti per l'apertura dei Giochi. Il secondo, a margine degli eventi ufficiali, ha intrattenuto una serie di colloqui con esponenti di rilievo del governo italiano, tra cui il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Di rilievo anche il confronto con la Ministra della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Principato di Andorra, Mònica Bonell Tuset.

"Gli incontri - scrive la Segreteria in una nota - hanno permesso di ribadire la solidità dei rapporti bilaterali e di esplorare nuove sinergie nel solco dei recenti protocolli d’intesa. Di particolare rilievo anche il confronto con la Ministra della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Principato di Andorra, Mònica Bonell Tuset, volto a rinsaldare il dialogo tra i piccoli Stati d'Europa in un contesto di fratellanza olimpica".

"Lo sport si conferma un linguaggio universale - dichiara il Segretario Fabbri - e un formidabile veicolo di promozione per la nostra Repubblica. Gli incontri avuti in queste ore con i colleghi ministri Abodi, Valditara, Piantedosi e Giorgetti, oltre alla preziosa interlocuzione con Andorra, dimostrano come San Marino sappia stare da protagonista nei grandi contesti internazionali, tessendo relazioni che favoriscono la crescita del nostro sistema Paese e del nostro movimento sportivo".

Fabbri quindi celebra "il talento" del portacolori sammarinese Rafael Mini, "che incarna la passione e i sacrifici di tutto il nostro sport, portando con dignità la nostra storia sulle nevi olimpiche".








