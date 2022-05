Norma per facilitare l’avvio di attività economiche, Righi: "Nessun ritorno delle società anonime"

Sentiamo Fabio Righi

Nonostante pandemia e guerra, gli indicatori sono nel complesso positivi: cresce l'economia reale. Per vincere la sfida della competitività servono però strumenti adeguati. Ed è proprio questo il principio guida della norma per facilitare l'avvio delle attività in forma societaria, che dopo essere stata votata all'unanimità in Commissione, approderà in seconda lettura nel Consiglio di maggio. “Non una totale riforma ma una semplificazione”, chiarisce il Segretario all'Industria Fabio Righi. In cui non mancano – sottolinea - aspetti innovativi: dalla riduzione dei tempi per il riconoscimento della personalità giuridica della società alla formula particolare del versamento del capitale sociale a mezzo fidejussione bancaria, "che di fatto porterà all'apertura di una società a zero euro. Tutti piccoli passaggi - afferma il Segretario - che però garantiscono una velocità operativa maggiore che dovrà essere il nostro core business in campo economico”.

Mette poi a tacere voci su un ritorno delle società anonime. “Voglio assolutamente tranquillizzare, non si sta in nessun modo ragionando di un ritorno al passato, piuttosto dell'applicazione precisa di quelli che sono i principi europei sulla minimizzazione previsti anche dalla normativa privacy. Il concetto – spiega Righi - è quello di un sistema che possa garantire una competitività nel mondo business proprio legata alla protezione dei dati che oggi hanno un valore economico. Non protezione in una chiave distorsiva od elusiva per andare al di fuori dei controlli che lo Stato deve intensificare – chiarisce - ma per garantire una riservatezza lato business che diventi una leva economica particolarmente interessante garantita dallo Stato”.

Nel servizio il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi