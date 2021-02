Norma sul “giudice dei giudici” all'attenzione dei Garanti

Udienza davanti al Collegio Garante per la costituzionalità delle norme relativa alla problematica relativa al cosiddetto “giudice dei giudici”, per evitare, nei casi in cui siano coinvolti magistrati, che il tribunale possa trovarsi in stallo per l'incompatibilità di decidere sugli altri colleghi. A proposito, il Consiglio Grande e Generale ha approvato una norma lo scorso 3 dicembre. Le parti sono sembrate concordi nel ritenere che la norma approvata possa superare l'impasse. I Garanti, chiamati a valutarne l'efficacia, dopo l'udienza si sono ritirati in Camera di Consiglio.