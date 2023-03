Novità nel sistema dei controlli delle attività economiche

Quasi tutta la seduta pomeridiana è stata dedicata al Decreto di Revisione del Secondo Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato e del Secondo Fabbisogno del Corpo di Polizia Civile. Si tratta sostanzialmente dell'integrazione o del diverso impiego di personale in alcuni ambiti del settore pubblico. Il dibattito si è però principalmente concentrato sul tema dei controlli delle attività economiche, 'dossier' di particolare rilievo anche alla luce delle indicazioni emerse dalla 'Commissione Antimafia'. Una delle principali novità è sicuramente l'istituzione, all'interno del settore “indagine e controllo delle attività economiche" della Polizia Civile, della sezione “Tecnico Amministrativa” composta da cinque funzionari. Il Nucleo Antifrode viene dunque assorbito nella Polizia Civile, come ha affermato il Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini. Tutti d'accordo in aula sulla necessità di potenziare ed efficientare i controlli ma proprio da una forza di maggioranza, Domani Motus Liberi, sono stati presentati emendamenti soppressivi o alternativi a quelli presentati dalla Segreteria agli Interni. Emendamenti quelli di Dml che, pur ottenendo, in taluni casi, il sostegno dell'opposizione, sono stati respinti, mentre quelli portati dalla Segreteria Interni sono stati tutti approvati ad eccezione di uno che è stato ritirato e ripresentato con una formulazione concordata. Il Segretario di Stato all'Industria Righi, di Dml, ha precisato che l'importante è che non si vada verso una sovrapposizione di ruoli, tra chi deve controllare e chi deve sanzionare, secondo un modello simile a quello della “Guardia di Finanza” in Italia. Il decreto delegato è stato approvato con 22 voti favorevoli e nessun contrario.