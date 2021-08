Npl, approvata la legge sulla cartolarizzazione

La somma non può esattamente essere quantificata ma stando all'ultimo report di Banca Centrale, citato dal relatore di maggioranza, il consigliere del Pdcs Stefano Giulianelli, i crediti dubbi in pancia alle banche sammarinesi ammontano a 1 miliardo e 300 milioni di euro e la maggior parte sono riferibili a Cassa di Risparmio e Bns, entrambe controllate dallo Stato. L'obiettivo principale della cartolarizzazione è trasformare gli Npl in liquidità per le banche attraverso un procedimento molto complesso che prevede il coinvolgimento di diversi soggetti. Uno dei ruoli chiave sarà quello dell''arranger'. Le opposizioni obiettano sul metodo di nomina, con il rischio che il valutatore degli Npl sia scelto proprio da chi li ha originati oppure direttamente dal Congresso di Stato, senza parere vincolante della Commissione Finanze. Altra criticità evidenziata dalle opposizioni riguarda la garanzia dello Stato sull'eventuale differenza tra il valore stimato degli Npl quanto effettivamente recuperato. Un rischio che, secondo RF e Libera, potrebbe comportare l'esborso di centinaia di milioni di euro. Da parte dei consiglieri di maggioranza ribadita invece la bontà dell'impianto legislativo e i miglioramenti apportati tra la prima e seconda lettura. Il pdl è stato approvato con 31 voti favorevoli e 10 contrari.







Nelle dichiarazioni di voto Nicola Renzi, di Rf, ha definito la legge “pericolosa” e “dannosa” lamentando anche l'assenza di confronto. Analogo il parere di Matteo Ciacci, di Libera, secondo il quale si fa l'ennesimo regalo alle banche ribadendo la richiesta di far pagare chi ha sbagliato. Di tenore opposto le dichiarazioni della maggioranza. Emanuele Santi, di Rete, ha parlato di un Pdl che potrà dare risposte ai problemi del sistema e assicurato massima attenzione sulla garanzia dello Stato che non dovrà mai essere escussa. Per Michela Pelliccioni di Domani Motus Liberi è interesse di tutti che la legge, di importanza vitale per Paese, funzioni e c'è la necessità di procedere in tempi celeri. Francesco Mussoni, per il Pdcs, ha parlato di passaggio politico importante con una legge che ha ereditato gli effetti tossici del passato con una gestione spavalda dei crediti. Non sarà più accettabile che certe condotte si ripetano. La maggioranza – ha detto rispondendo a Ciacci e Renzi – non è affatto sfilacciata e nel fare questa legge ha avuto il coraggio che altri in passato non hanno avuto. Npr non ha fatto la dichiarazione di voto ma ha convintamente sostenuto il pdl.

A seguire il Consiglio ha ratificato il decreto delegato “Reclutamento e progressione di carriera nelle Forze dell’Ordine" e l’Accordo fra Governo e sindacati per l’attuazione di interventi normativi, organizzativi e retributivi relativamente al Corpo di Polizia Civile". In chiusura di sessione il Consiglio Grande e Generale ha approvato all'unanimità gli ordini del giorno sull'Afghanistan (per impegnare il Congresso di Stato a supportare tutti gli sforzi per garantire la pace in Afghanistan, difendere la Costituzione afghana e porre in essere ogni azione utile per l’apertura di corridoi umanitari per assicurare la tutela e l’accoglienza della popolazione civile in fuga) e sull'istituzione della giornata nazionale del volo (19 aprile). Una volta conclusi i lavori il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha riferito ai capigruppo consiliari in merito alle dichiarazioni odierne del Ministro Italiano Di Maio, sul riconoscimento in Italia del green pass per i sammarinesi vaccinati Sputnik.