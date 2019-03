NPL: il governo lancia il tavolo comune

Un tavolo comune per la tutela del risparmio e dei fondi pensione. E' la proposta che la Segreteria di Stato per le finanze lancia a tutte le forze politiche, le associazioni sindacali e datoriali. Trovare una soluzione ai problemi degli NPL, scrive Eva Guidi, significa dare una risposta alle esigenze di rafforzamento delle banche e, nel contempo, alla salvaguardia dei Fondi Pensione e dei risparmi dei depositanti. L’obiettivo è quello di superare le difficoltà che il sistema bancario e finanziario sta attraversando adottando soluzioni che non vadano ad appesantire il bilancio dello Stato, come sottolinea anche il rapporto del Fondo Monetario Internazionale. Il Governo sottolinea anche come "gli importanti risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni tra i quali la cancellazione di San Marino dalla lista ‘grigia’ UE dei paradisi fiscali, la qualifica rilasciata dall’OCSE di Paese pienamente compliant in materia di scambio di informazioni, la deliberazione del Parlamento Europeo e l’accelerazione del percorso di associazione", possano consolidare gli incoraggianti dati sull’occupazione, conclude la nota, a dimostrazione della crescita di tanti settori dell’economia reale all’interno del Paese.