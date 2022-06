NPR: apprezzamento per la “cura” proposta per Poste spa. Stigmatizzate le critiche sul Bilancio

Con un comunicato NPR interviene sul bilancio di Poste spa; “negativo – sottolinea - se ci si riferisce al singolo anno, ma al contrario particolarmente positivo se raffrontato con il bilancio 2020 e con quelli degli anni precedenti”. Stigmatizzate allora le critiche; trattandosi di un bilancio – afferma NPR – in linea con il piano industriale, con l'obiettivo di un pareggio nei prossimi due esercizi. E poi una stilettata. “Spiace – recita la nota – che quelli che oggi attaccano il lavoro di CdA e Direzione Generale siano gli stessi che approvavano in passato bilanci con passivi ben peggiori brancolando nel buio per competenza strategica e spirito di iniziativa”.