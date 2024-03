Npr designa Rossano Fabbri alla Suprema Magistratura. Psd "Non lo sosterremo"

Il Gruppo Consiliare di Noi per la Repubblica, ha designato quale candidato il Consigliere Rossano Fabbri, alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il semestre 1° aprile 2024 al 1° ottobre 2024. Il Psd che fa parte della lista Npr, come già esplicitato in Consiglio Grande e generale, non sosterrà la sua candidatura.

