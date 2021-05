AI FERRI CORTI NPR divisi sulle proposte del Segretario al Turismo. Ps-Ns: "Annunci roboanti e nessuna condivisione" Il Congresso decide di rimandare l'evento San Marino Light Festival. Pedini Amati: "Speriamo non ci rubino l'idea”

Npr sempre più ai ferri corti con le quattro forze della coalizione ormai separate in casa. Partito Socialista e Noi Sammarinesi, con una nota congiunta, prendono le distanze dal comunicato, a firma Noi Per la Repubblica, di risposta alle critiche di Rf nei confronti del Segretario Pedini Amati sull'evento San Marino Light Festival. Comunicato che – scrivono PS e NS - appartiene esclusivamente a PSD/MD, rimarcando quindi uno strappo difficilmente ricucibile. “Ancora una volta – si legge - Noi per La Repubblica nella sua interezza non ha deliberato alcuna posizione sul tema”.

Parlano poi di “esternazioni psichedeliche” del Segretario al Turismo. Non intendono difenderlo, sottolineando come, al pari del suo collega Belluzzi, non li abbia mai coinvolti nelle scelte politiche, se non in qualche sporadico caso in cui avvertiva l'impellente necessità di essere sostenuto. “Il Segretario Pedini, dopo i roboanti annunci di eventi estivi, dovrà prendere atto che il Congresso di Stato non poteva avallare le sue boutade” – concludono Ps e Ns, che si allineano alle scelte della maggioranza, “dettate – chiariscono - da esigenze di opportunità e di contenimento dei costi in una fase ancora molto incerta”. Una presa di posizione forte nei confronti del Segretario al Turismo che, in Consiglio, dopo una settimana di botta e risposta al vetriolo tra consiglieri di lista, aveva accusato il capogruppo Denise Bronzetti di parlare solo per se stessa. Il fuoco dello scontro, ormai, non cova più sotto la cenere anche se oggi Pedini Amati sceglie il silenzio. Parla, invece, dell'evento San Marino Light Festival che il Congresso – dopo aver valutato pro e contro – ha deciso di rimandare al prossimo anno. “ Speriamo che qualcuno – dice – non ci rubi l'idea”.

