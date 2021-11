Npr: Gian Nicola Berti è il nuovo capogruppo Il gruppo consigliare ha discusso anche di un modello lavorativo che possa garantire miglior operatività ed efficacia

Il gruppo Consigliare di Noi per la Repubblica, preso atto dell'uscita del Consigliere Denise Bronzetti dal gruppo consigliare, ha indicato all'unanimità il Consigliere Gian Nicola Berti come presidente del Gruppo Consigliare. Nel corso della riunione si è parlato anche del aspetti organizzativi del gruppo e di un modello lavorativo che possa garantire miglior operatività ed efficacia. Un maggiore raccordo tra Maggioranza e Governo, in una fase politica che inevitabilmente deve segnare la ripartenza del Paese, con una accelerazione sul percorso delle riforme e sui temi dell'agenda di Governo. E' una necessità che il gruppo Consigliare di NPR ritiene prioritaria e che porterà come argomento di discussione ai tavoli di maggioranza.

Nel video le dichiarazioni di Gian Nicola Berti

