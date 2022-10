NpR, Gian Nicola Berti richiama la creazione di una alleanza riformista partendo dalla lista

“NpR, un punto di sostegno per l'operato del Governo”. A rilanciare il ruolo della lista come facilitatore del confronto in maggioranza è il capogruppo Gian Nicola Berti. Richiama la crescente inquietudine di famiglie e imprese causa rincari, per questo – osserva - occorrerà trovare, da subito, le condizioni per delineare - con la maggioranza - un pacchetto di misure anti-crisi. Sul dibattito scaturito invece attorno al futuro di Npr, ribadisce la volontà di Noi Sammarinesi di rafforzare ruolo e azione della lista; valuta con il massimo rispetto le aperture di disponibilità da parte del MIS; si pone inoltre a favore dell'aggregazione delle forze socialiste, che “rappresenta un passaggio utile e auspicabile – scrive - non solo per il rafforzamento della lista ma anche per ridare un ordine ad una area politica e culturale radicata nel Paese”. Anticipa poi che “nella stessa direzione va considerato l'avvio di una fase costituente per la creazione di una componente liberale e moderata, e annuncia che presto chiederà su questo passaggio politico di aprire una discussione interna a NS. “La creazione di una alleanza riformista, partendo dal perimetro di NPR, - conclude Berti – potrebbe certamente rappresentare un punto di novità su cui cercare di incontrare il consenso”.

