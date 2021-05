NpR: i due Berti, Bronzetti e Simoncini, "Accertare condizionamenti politici nella concessione dei crediti"

Sulla questione dei grandi debitori intervengono i Consiglieri di Npr, Maria Luisa e Gian Nicola Berti, Denise Bronzetti e Giacomo Simoncini, individuando - tra le azioni che andrebbero intraprese – quella di “verificare, sottolineano, se certe situazioni di insolvenza siano legate a condizionamenti da parte di politici presenti o passati o, ancor più grave, se a loro beneficio”. I quattro Consiglieri ritengono che la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle crisi bancarie possa essere l'ambito giusto per fare chiarezza su questo punto, insieme alla Commissione Consigliare Permanente Finanze per quanto di competenza.

"Non è più rinviabile -rimarcano - l’accertamento di eventuali responsabilità o condizionamenti politici in ordine alla concessione di crediti non adeguatamente garantiti o comunque non debitamente pagati, non solo perché venga fatta una volta per tutte chiarezza su questo fronte, ma anche perché quel metodo di fare politica, una volta individuato, venga definitivamente estirpato".