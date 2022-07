Npr rilancia l'azione politica basata su stabilità e concretezza

Noi per la Repubblica riunisce gli aderenti all'area del tiro volo di Serravalle, con la volontà – da parte delle forze componenti la lista – di rafforzare il percorso di collaborazione comune all’insegna di una azione di governo che richiede stabilità e concretezza.

Guarda a un progetto politico innovativo che, nonostante le difficoltà registrate in questi due anni, vede nella concretezza ed il riformismo il proprio orizzonte. Garantendo pieno sostegno a questo quadro politico che, alla luce della crisi post - pandemica ed internazionale, non può essere sottoposto ad ulteriori instabilità.

Le diverse anime di NPR, ribadisce in una nota, sono meritevoli di rispetto ma necessarie per rappresentare un laboratorio di confronto e di idee, sempre in marcia verso sinergie comuni. Ora si lavora per dotarela lista di una migliore organizzazione politica. Una struttura che possa coordinare al meglio le forze presenti e valorizzarne la presenza nello scenario politico.

