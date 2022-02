FUORIUSCITA Npr su Belluzzi: "bizantinismi e politica 'creativa' che cozza con Paese reale"

Il Gruppo Consigliare di “Noi Per la Repubblica” ha ribadito sostegno pieno e totale all'azione di Governo. La lista ha poi preso atto della scelta del Consigliere Iro Belluzzi di aderire al Gruppo Consigliare di Libera. “Una scelta che, pur nella sua legittimità formale, pone il Consigliere Belluzzi al di fuori – non solo di NPR – ma anche dell’area di maggioranza che sostiene l’attuale Governo” scrive in una nota. “In tempi difficili, contraddistinti da scelte altrettanto complesse e impopolari, è bene che la politica si assuma – di fronte al Paese – le proprie responsabilità". Per questo Npr prende nettamente le distanze da quelli che definisce 'bizantinismi e la politica “creativa” che cozzano radicalmente con il Paese reale.

