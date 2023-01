NS, MIS e Consiglieri NpR-PS verso un nuovo soggetto politico unitario: stretto patto di collaborazione

Nel video le interviste a Gian Nicola Berti, Capogruppo NpR e Rossano Fabbri, MIS.

Unire le forze: Noi Sammarinesi, Movimento Ideali Socialisti e i Consiglieri del gruppo Npr – Ps, Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini (assente per motivi di salute) formalizzano un accordo di cooperazione, nel perimetro della lista Noi per la Repubblica, finalizzato alla creazione di un nuovo progetto politico aperto, inclusivo, garantista, ispirato ai valori liberal-democratici e del riformismo, “per interpretare al meglio – sottolinea Mancini - le esigenze dei cittadini e soprattutto delle giovani generazioni”.

Un patto di collaborazione, dunque, non alternativo all'attuale quadro di maggioranza, ma nella prospettiva, comune tra i soggetti interessati, di sostenere: il nuovo percorso avviato sulla giustizia; l'innovazione; il lavoro; la promozione culturale; la cura dell'ambiente; la rivendicazione dell'identità sammarinese nel processo di maggiore integrazione con l'Europa. Non uno scossone per Gian Nicola Berti, capogruppo NpR, “ma l'esito di un percorso iniziato da tempo, una evoluzione in chiave future elezioni”.

Si consolida il ruolo del MIS che entra così in maggioranza: Rossano Fabbri ora nel Gruppo misto di minoranza potrebbe presto ufficializzare il suo posizionamento nel gruppo misto al fianco di Denise Bronzetti fuoriuscita da Npr e già confluita nel movimento. “All'opposizione – ricorda Fabbri - abbiamo sempre privilegiato i contenuti, come nell'appoggio dato alla riforma su temi nevralgici quali la giustizia”.

“È vero, ho lasciato NpR – ricorda Denise Bronzetti - per importanti motivazioni di carattere politico ma per chi mi accusava c'era ben poco di politico”. Conferma tuttavia di aver sempre ritenuto valido il progetto della lista, capace di tenere insieme forze di matrice diversa, perché unite dall'obiettivo di dare risposte ai problemi. “E a me – tiene a ribadire - interessa proprio dare una prospettiva al Paese”.

Resta da capire ora quali saranno gli effetti immediati di questo passaggio negli equilibri politici con le altre componenti, Psd-Md in primis, con cui – assicurano però – "non è una spaccatura, si vuole mantenere aperto il confronto”.

Piuttosto intricata la situazione nel Partito Socialista: Mancini e Simoncini ad oggi restano dentro il partito ma non parteciperanno all'Assemblea generale degli iscritti di domani: alla base della decisione, motivazioni politiche e di metodo messe nero su bianco in una lettera che si augurano venga letta durante l'assise.

