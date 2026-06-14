TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Nucleare, DML rilancia: "Una scelta per l'autonomia energetica"

Non va trattato come un tabù, scrive il partito d'opposizione, ma come "una delle opzioni più serie per ottenere indipendenza e mantenere sovranità"

di Giacomo Barducci
14 giu 2026
Nucleare, DML rilancia: "Una scelta per l'autonomia energetica"

Domani Motus Liberi torna a parlare di autonomia energetica: "Il nucleare - scrive il partito - non deve più essere un tabù per San Marino". DML chiede al governo di abbandonare le politiche energetiche attuali per puntare sulla sovranità e sulla produzione interna. Il partito propone di valutare l'introduzione dei piccoli reattori modulari, tecnologia promossa dall'AIEA e ideale per i territori di ridotte dimensioni.

Nel mirino di Motus Liberi finisce il recente bando dell'AASS da quindici milioni per l'acquisto di parchi fotovoltaici in Italia, definito una scelta miope. La richiesta è di aprire subito un tavolo tecnico-politico con esperti, per studiare le opzioni nucleari compatibili e programmare il futuro della Repubblica.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica