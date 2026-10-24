Nuova antenna a Gualdicciolo: emissioni e controlli al centro del confronto pubblico Il Governo presenta il progetto ai cittadini: più copertura nelle zone d’ombra, valori previsti sotto i limiti di legge e monitoraggio UPAV. Accensione stimata nella primavera 2027

Più copertura, meno zone d’ombra. Ma soprattutto garanzie sulla salute. È su questo equilibrio che il Governo prova a costruire il confronto con i cittadini sull’antenna di Gualdicciolo, al centro della serata pubblica promossa dalle Segreterie Industria e Territorio insieme alla Giunta di Castello di Acquaviva.

Il progetto prevede di completare il traliccio in Strada del Lavoro, di fronte alla Cartiera: un’infrastruttura avviata quasi dieci anni fa e mai terminata. Serve a rafforzare il segnale in un’area residenziale e produttiva ancora penalizzata da zone d’ombra, dove la crescita del traffico dati mette sotto pressione la rete. È il secondo passo di un piano più ampio.

Dopo gli interventi su Murata, Città e Domagnano – dove i dati registrati dopo l’accensione degli impianti hanno confermato una forte domanda di connessioni – ora l’obiettivo si sposta su Acquaviva e Gualdicciolo. Quattro le nuove installazioni strategiche previste. Non solo telefonia e internet: una copertura affidabile, è stato ricordato, diventa essenziale anche quando occorre contattare i servizi di emergenza. Ma il nodo più sensibile resta quello delle emissioni.

San Marino, hanno spiegato i Segretari Fabbri, Ciacci e i tecnici TIM, applica limiti particolarmente restrittivi. Le simulazioni indicano per il nuovo impianto valori ampiamente sotto le soglie previste. E una rete più capillare consente agli apparati di lavorare con potenze inferiori. Poi ci sono i controlli: prima, durante e dopo. UPAV verificherà il progetto, effettuerà le misurazioni al collaudo e continuerà il monitoraggio con l’impianto in funzione, anche sulla base di eventuali segnalazioni dei cittadini. Il tema è sensibile e il confronto punta a superare le diffidenze. I pareri mancanti sono attesi nei prossimi mesi.

Accensione prevista nella primavera del 2027.



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