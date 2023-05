Nuova caserma di Vigili del Fuoco a Cattolica: i sindaci romagnoli ricevuti dal sottosegretario Prisco

Una delegazione di sindaci rappresentanti i territori colpiti nei giorni scorsi dall'alluvione è stata ricevuta ieri dal sottosegretario di Stato all'Interno Emanuele Prisco. Ad accompagnare i primi cittadini di Misano Adriatico, Riccione, San Giovanni in Marignano, Coriano e Cattolica, la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli. Tema dell'incontro: la costruzione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco con sede a Cattolica. Un piano che, alla luce di quanto accaduto ultimamente in Romagna, sarebbe sempre più “urgente”, scrive in un comunicato la senatrice Spinelli. Presenti al vertice anche tecnici specializzati in materia. “Siamo andati a fondo concretamente sul progetto – si legge nella nota - Siamo stati rassicurati sui fondi, che ci sono e che verranno stanziati nella misura di 5 milioni di euro”. Pienamente a favore della realizzazione dell'opera anche il vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e il Viminale: in partenza a breve i bandi per l’aggiudicazione dei lavori, di cui si prevede la conclusione entro due anni e mezzo.

Sempre ieri, in Senato, l’incontro fra Domenica Spinelli e i sindaci di Montescudo- Monte Colombo, San Leo e Montefiore per un focus sui danni provocati dal maltempo e - si legge infine nella nota - sulla necessità di snellire le procedure burocratiche ed amministrative”per il bene dei cittadini.



