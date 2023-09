Nuova Reggenza: scelto l'oratore ufficiale

Una notizia è praticamente certa: a fare da oratore ufficiale alla cerimonia d'insediamento dei nuovi Capitani Reggenti dovrebbe essere Pacheco Duarte, presidente dell'Unione Interparlamentare, organismo di cui San Marino fa parte dall'89 e che sostiene pace e cooperazione tra i popoli. Due mesi fa la Repubblica ha partecipato a Lisbona all'evento UIP incentrato sulle sfide future dei parlamenti, e il 1° ottobre Duarte pronuncerà la sua orazione ufficiale proprio mentre San Marino vede concretizzarsi la sua sfida più grande: la conclusione del percorso di associazione all'UE.

A sette giorni dall'elezione in Consiglio, un'altra certezza riguarda il colore della prossima coppia reggenziale, che sarà espressione di Pdcs e Domani Motus Liberi. Sui nomi, invece, solo indiscrezioni. Per quanto riguarda i pretendenti torna in auge – per l'ennesima volta – Pasquale Valentini. La sua candidatura vedrebbe tutti d'accordo in casa DC per lunga militanza nel partito, ruoli istituzionali, spessore intellettuale e politico, tanto più che nel prossimo semestre sono attesi appuntamenti istituzionali che richiedono autorevolezza ed esperienza, come le visite del Presidente italiano Mattarella e del Ministro degli Esteri Tajani, oltre naturalmente all'Accordo Ue. Anche questa volta, però, Valentini potrebbe rinunciare per ragioni familiari.

Nella Dc c'è chi si appella alla regola non scritta di candidare consiglieri con almeno una legislatura alle spalle, ecco quindi in pole Filippo Tamagnini. Niente di fatto neanche in casa Motus Liberi dove sono in gioco per la Suprema Magistratura tutti i consiglieri del partito ad esclusione di Mirko Dolcini, già eletto Capitano Reggente il 1°Ottobre 2020. In corsa quindi Carlotta Andruccioli, Michela Pelliccioni e Gaetano Troina. Non resta che attendere: la prossima settimana, dopo il confronto interno, il partito scioglierà le riserve.

AGGIORNAMENTO: Reggenza, il PDCS indica Filippo Tamagnini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: