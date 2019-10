Nuova riunione del tavolo allargato: una corsa contro il tempo in cerca dell'intesa

E' l'ennesimo incontro al tavolo istituzionale, alla ricerca – dopo l'analisi dei dati – di una sintesi sul Bilancio. L'intesa non è stata ancora raggiunta ed è per questo che la politica ha chiesto alla Reggenza di slittare di una settimana la convocazione del Consiglio. La Csu legge quindi come segnale positivo l'annullamento dell'Ufficio di Presidenza, anche alla luce della proposta di arrivare alla firma dell'eventuale accordo fra le parti per blindare il testo.

Si è preso quindi altro tempo anche se lunedì, all'Attivo dei Quadri, Csdl e Cdls sperano di poter portare qualcosa di concreto. Le forze politiche hanno chiesto ai Capi di Stato di convocare l'Ufficio di Presidenza mercoledì 6 e il Consiglio l'11. Si attende la data ufficiale anche se si fa presto a fare due conti: il 18 si apre la Campagna Elettorale ed entro quella data l'Aula dovrà approvare il bilancio. Non ci saranno prima e seconda lettura. C'è infatti l'impegno dei partiti per la procedura d'urgenza. Di certo a rendere il tavolo particolarmente complesso, non solo i temi affrontati in un lasso di tempo relativamente breve, ma anche il momento storico in cui sta avvenendo il confronto allargato, con partiti e movimenti già con la testa in campagna elettorale e un Governo in ordinaria amministrazione.