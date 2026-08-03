Nuova sede per Gen SM: “Uno spazio aperto di incontro e partecipazione”

Fortemente voluta dal partito per i giovani. Un momento di festa inaugura la nuova casa di Gen SM, Movimento Giovanile dei Socialisti e dei Democratici. Un gruppo che cresce: “Ormai siamo più di 30 tesserati – spiega il Segretario di Gen SM, Tommy Fantini - iscritti a questo gruppo giovanile e la sede deve essere la casa che racchiude tutte le attività che andiamo a fare, che abbiamo fatto e che continueremo a fare nei prossimi mesi. Siamo molto contenti perché la presenza è tanta. Questo a San Marino è un buon segnale. Deve essere uno spazio aperto, uno spazio dove non solamente i nostri aderenti possono venire, ma deve essere un ritrovo di tutti coloro, giovani o meno, che hanno piacere di stare insieme, di costruire qualcosa e di conoscersi”.

A sei mesi esatti dal Congresso, ribaditi gli indirizzi dell'azione politica e i temi prioritari per le nuove generazioni sui quali sensibilizzare: “il tema casa, il tema della ricerca degli appartamenti – prosegue Fantini - il tema scuola, perché siamo alle porte, per i nuovi studenti, dello superiore e anche dell'università. Quindi sicuramente temi molto molto giovanili. Oltre a questo, anche utilizzare questa sede, ma anche altre strutture fuori da qua, per cercare di creare un struttura solida all'interno del Paese e nella cittadinanza. Vorremmo organizzare dei punti di incontro fuori anche da qua, per parlare delle tematiche che più ci interessano e questo sicuramente è il miglior punto da cui partire”.

L'importanza di avere un luogo di incontro e socializzazione per i giovani, anche come chiave per rompere la disaffezione alla politica e promuovere la partecipazione. “I giovani – rileva il Presidente di Gen SM, Nicholas Perpiglia - non si interessano molto alla politica perché sono disillusi, hanno un perso le speranze e questo è anche quello che vogliamo fare con Gen SM, ridare le speranze. Noi non siamo attaccati all'ideologia, il nostro slogan è dall'inizio, 'giovani uniti oltre le appartenenze', perché come giovani dobbiamo lavorare insieme e anche cercare di farci sentire nel Paese, a livello sociale, indipendentemente magari dall'ideologia che può avere ognuno nei singoli temi. L'importante è fare gruppo come giovani”.

Nel video, le interviste di Pierluigi Mandoi al Segretario di Gen-SM Tommy Fantini e al Presidente Gen-SM, Nicholas Perpiglia







