Nuova sede Ufficio del Turismo: RF contro Canti, "Cosa comporterà questo giochino?"

Repubblica Futura chiede conto al Governo delle dichiarazioni del Segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti in merito al mandato dato all’Ufficio Progettazione e all’Azienda per i Lavori Pubblici di modificare il progetto di ristrutturazione della nuova sede dell’Ufficio del Turismo. Progetto che – ricorda RF - ha già avuto tutte le autorizzazioni da parte di uffici e commissioni competenti. Motivo del contendere è però l’abbattimento di 2 alberature per poter inserire un ascensore al fabbricato. “Pur di dare contro al Governo precedente – scrive RF – Canti si è improvvisato ambientalista estremista, lo ha messo in discussione perché fatica a rimangiarsi quanto detto negli ultimi 3 anni… ma cosa comporterà questo giochino? - si chiedono. RF chiede sopratutto di sapere quanto aumenteranno i costi di progettazione ed esecuzione a carico dei cittadini. A tal proposito ha presentato una interpellanza.