Nuova settimana di lavori parlamentari: bilancio, cittadinanza, scuola e Istanze al centro del Consiglio

Nuova settimana di lavori parlamentari: bilancio, cittadinanza, scuola e Istanze al centro del Consiglio.

Si apre lunedì 12 luglio una nuova settimana di lavori parlamentari. Cinque giorni di Consiglio che sarà focalizzato su una serie di progetti di legge in prima lettura, altri in seconda lettura e cinque istanze d'Arengo. Tra le prime letture, la variazione al Bilancio di previsione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, insieme alle modifiche alla legge sulla cittadinanza (con procedura d'urgenza), il sostegno ai giovani imprenditori e la tutela della salute sessuale e riproduttiva della popolazione. Norma, quest'ultima, proposta da Rete.

17 i decreti, come quello relativo alle misure urgenti per riorganizzare la scuola anche alla luce dell'emergenza Covid, alle misure per il sistema finanziario, la proroga degli interventi speciali per licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali, le norme di semplificazione per le attività economiche e gli interventi sul lavoro occasionale. In seconda lettura, il pdl sulla tutela delle persone con disabilità sensoriali e la protezione della fauna selvatica.



L'Aula tratterà anche le istanze, tra le quali quella per il contrasto a intolleranza e razzismo, quella per le deducibilità delle spese veterinarie e l'eliminazione della monofase sui prodotti per l'igiene femminile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: