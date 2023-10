Nuove collaborazioni e geopolitica nella visita della Vicepremier del Kosovo. Dalla Reggenza appello alla pace La visita ufficiale si è aperta con l'incontro, a Palazzo Begni, con il segretario Luca Beccari. Firmato un memorandum d'intesa tra i due Paesi

Dalle nuove collaborazioni tra i due Paesi ai conflitti a livello internazionale: diversi i temi trattati durante la visita a San Marino della vicepremier e ministra degli Esteri del Kosovo Donika Gërvalla-Schwarz. La giornata di incontri istituzionali si è aperta a Palazzo Begni dove la ministra è stata ricevuta dal segretario agli Esteri Luca Beccari.

Un'amicizia che si rafforza quella tra "la più giovane Repubblica europea e la più antica". Numerosi gli ambiti di cooperazione, sia sul fronte economico - si guarda a nuove opportunità per istruzione, sport e non solo - sia dal punto di vista dei rapporti bilaterali. Dal segretario agli Esteri apertura a collaborare al percorso che il Paese sta compiendo per l'adesione agli organismi internazionali. Firmato un memorandum d'Intesa che apre nuove prospettive. "Anche il percorso di integrazione europea, seppur lungo direttrici diverse - ha commentato Beccari - può essere un'ulteriore sfida comune".

Durante la visita Gërvalla-Schwarz ha fatto riferimento alle recenti tensioni con la Serbia al confine del Kosovo e ha chiesto l'appoggio dei Paesi amici "per rafforzare i confini". "Soltanto quando essi sono chiari, ben difesi e sicuri - ha affermato - non ci sarà più la minaccia di una guerra". Per Beccari è importante "trovare le formule per una pacificazione di una Regione che, fino a qualche anno fa, non aveva questi problemi. Ovviamente il richiamo al ruolo degli organismi internazionali è fondamentale".

Pace e dialogo al centro dell'intervento dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, con riferimento a conflitti e tensioni che "attanagliano l'Europa, il medio oriente e tante parti del mondo". "L'appello di San Marino - ha esortato la Reggenza - è al negoziato e alla pace, nella convinzione che la guerra possa generare solo una spirale di odio e violenza". "L'Europa - proseguono i Capi di Stato - è oggi un faro della democrazia, dei diritti umani, dello stato di diritto".

Nel servizio le interviste a Donika Gërvalla-Schwarz (vicepremier e ministra degli Esteri Kosovo) e Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri)

