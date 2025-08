Nuove collaborazioni tra San Marino e l'Emilia-Romagna: unite per le priorità comuni

L'incontro

Un doppio segnale di cooperazione arriva da Emilia-Romagna e San Marino, dove si rafforza il dialogo tra le istituzioni. A Bologna, il Presidente della Regione Michele De Pascale ha incontrato una delegazione del Psd, composta dai consiglieri Luca Lazzari, Gerardo Giovagnoli e dal segretario agli Interni Andrea Belluzzi.

Al centro dell’incontro, i temi caldi delle infrastrutture e delle nuove tecnologie e soprattutto del lavoro frontaliero: De Pascale ha illustrato la proposta avanzata in Regione da Alice Parma ed Emma Petitti per l’istituzione di un tavolo tecnico che affronti in maniera strutturata le questioni aperte. Il Psd ha ribadito la volontà di fare squadra per trovare soluzioni concrete e condivise. Spazio anche ai grandi temi: sanità, ricerca, formazione, intelligenza artificiale e il ruolo strategico del CINECA, consorzio interuniversitario che promuove e supporta la transizione digitale e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche.

Si è parlato anche del futuro dell’aeroporto di Rimini e del porto di Ravenna, con uno sguardo rivolto anche al turismo e ai grandi eventi come volano economico. Sullo sfondo, l’Accordo di Associazione all’Unione Europea, che apre a nuovi progetti e opportunità di finanziamento condiviso.

Parallelamente, la Segreteria agli Affari Esteri annuncia l’avvio del primo Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale tra San Marino e la Provincia di Rimini. Il primo tra un Paese Ue e uno non membro. Un progetto innovativo, denominato “Terre di accoglienza e libertà”, che punta su mobilità sostenibile, cultura, università, sport e pari opportunità. Un’intesa storica che supera i confini e guarda a un’integrazione sempre più concreta tra territori vicini.