GOVERNO Nuove consultazioni: ancora presto per il responso, alleanza tra coalizioni sembrerebbe più vicina Venturini (Dc): "Arrivare quanto prima alla formazione di un Governo, con temi programmatici chiari e definiti"

E' stata una giornata piena di incontri per Democrazia e Libertà impegnata nella nuova tornata di consultazioni. L'obiettivo, spiega il segretario Dc, Gian Carlo Venturini, è arrivare quanto prima a formare un Governo. Nel panorama politico, in questa fase, nessuno si sbilancia e c'è massimo riserbo. L'impressione, comunque, è che l'accordo con Libera/Ps e Psd sia più vicino. E l'ipotesi ballottaggio sempre più lontana. Ma è ancora presto per giungere a conclusioni.

Intanto, prosegue il dialogo: nella sede Dc, oggi, l'incontro con la coalizione Libera/Ps-Psd, seguito da quello con Domani Motus Liberi e, infine, con i rappresentanti di Repubblica Futura. "Abbiamo voluto fare questo secondo giro d'incontri - afferma Venturini - per entrare più nel dettaglio dei temi programmatici. La nostra volontà, come coalizione, è arrivare quanto prima alla formazione di un Governo", con argomenti "definiti e chiari per tutti".

Europa, sanità, scuola, territorio i dossier principali del confronto. Terminati gli incontri odierni, seguiranno ulteriori approfondimenti tra le due coalizioni. I risultati, spiega Venturini, saranno discussi all'interno degli organismi di partito per "arrivare in tempi utili" alla formazione dell'esecutivo, trovando "convergenze tra tutte le forze politiche che vorranno aderire al progetto".

Alleanza Riformista aveva espresso ieri perplessità sull'intesa con Libera-Psd, pur garantendo il suo appoggio. “Preferiremmo un esecutivo politico e non di compromesso”, aveva affermato il Segretario agli Interni, Gian Nicola Berti. "Sono dinamiche e dialettiche interne - commenta Venturini - che ogni forza politica può avere. Gli incontri servono proprio per trovare condivisioni su problematiche che, magari, possono sembrare divisive; è questo lo scopo dei confronti".

I ben informati smentiscono, poi, le indiscrezioni circa presunte tensioni sull'attribuzione delle Segreterie. “Oggi non si è parlato di questo”, assicura chi ha partecipato agli incontri. Intanto Libera, tramite una nota, ribadisce la disponibilità a formare un Governo. Stessa cosa per gli alleati del Psd che confermano la volontà di andare avanti con il confronto.

Nel servizio l'intervista a Gian Carlo Venturini, segretario Pdcs

