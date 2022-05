Nuove funzioni per la Commissione pari opportunità: obiettivo combattere razzismo, odio e violenza

Nuove funzioni per la Commissione pari opportunità: obiettivo combattere razzismo, odio e violenza.

Nuove funzioni per la Commissione pari opportunità. Con una delibera del 25 aprile scorso, è stato nominato il gruppo di lavoro che dovrà aggiornare la normativa in vigore per attribuire alla Commissione funzioni speciali per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, istigazione all'odio e alla violenza. Ne dà notizia la Segreteria di Stato agli Interni. Tra gli obiettivi, quello di mettere a disposizione della Commissione un ufficio specifico, così da provvedere anche alle necessità di altri organismi come Comitato di bioetica, Csd Onu, Autority pari opportunità. Nel 2018 l'Ecri aveva raccomandato a San Marino di creare un ente autonomo per combattere tali fenomeni. Nel 2021 il Consiglio ha approvato un'istanza d'Arengo per istituire una commissione speciale per il contrasto dell'intolleranza e del razzismo. Secondo dati forniti da Santa Sede, Unhcr, Osce e riferiti a 46 Stati, nel 2020 si sono registrati ben 7.203 episodi di odio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: