Nuove opportunità: dalla Cannabis industriale alla Space Economy

Parola d'ordine: attrarre investimenti. Sul tavolo del Governo la manifestazione d'interesse di Alpitour per una struttura ricettiva a Murata, nell'area dell'ex tiro a volo. Il Congresso dà quindi mandato alle Segreterie competenti – Territorio, Turismo e Industria – di avviare i confronti per verificare la sussistenza dei requisiti. L'investimento è “rilevante” - afferma Fabio Righi - e il progetto verrà valutato “con tutte le tutele del caso, per non svilire - spiega - il patrimonio sammarinese”. Verranno quindi analizzati tutti gli aspetti, “per garantire da una parte la tutela dei siti e dall'altra permettere a grossi gruppi che ancora oggi si interessano al contesto sammarinese di poter fare business. Poi – aggiunge - ci sarà tempo per confrontarsi anche con la popolazione”. Si esplorano anche nuove opportunità legate a settori che guardano al futuro.

Ecco quindi che a settembre il Multieventi ospiterà la prima fiera dell'Aviazione e della Space Economy; porterà sul Titano 200/300 aziende. Già arrivate conferme da colossi italiani. L'Obiettivo – spiega Righi - è aprire una filiera, strutturare una biennale e fare in modo che le aziende che vi partecipano possano scegliere San Marino per sviluppare il loro business. “La Space Economy sta attirando investimenti miliardari nel contesto internazionale, ma soprattutto – afferma - è una filiera molto ampia, che può rappresentare un'opportunità per le nostre aziende. Ovviamente non si sta parlando del prodotto finito, sarà difficile immaginarsi una rampa di lancio di satelliti a San Marino – chiarisce - ma tutto quello che è componentistica, settore food e applicazione avanzata delle materie più consuete come polimeri, plastiche, stampe 3D. Abbiamo già realtà di eccellenza in Territorio”.

Altro settore su cui c'è chi è già pronto ad investire è quello della cannabis. Dopo la legge che disciplina l'ambito terapeutico parte l'iter per quello industriale, con applicazioni dal tessile alla bioedilizia. “Con questo progetto di legge apriamo completamente la filiera. C'è molto interesse su questo settore, con investitori che hanno già fatto i primi passi verso San Marino”. Infine il Segretario alle Finanze Marco Gatti annuncia la firma di un accordo per i servizi internazionali tra San Marino e gli Emirati Arabi, con l'apertura di linee di volo sull'aeroporto di Rimini. Enac ha già dato la sua autorizzazione. Per San Marino significa contribuire allo sviluppo del territorio, in una sinergia volta a favorire turismo e commercio. “Un primo passo – dice Gatti - per rafforzare le attività economiche dell'aeroporto”.