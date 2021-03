Nuove Poste di San Marino, il ministro Giorgetti: "Opportunità comune da perseguire"

Al Ministero dello Sviluppo Economico di Roma il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha incontrato il ministro Giorgetti per parlare di Poste. Poste di San Marino deve diventare un asset strategico, e in vista del nuovo piano industriale che porterà alla ristrutturazione dell'Ente, il Segretario di Stato Pedini Amati, che ha la delega alle Poste, ha chiesto collaborazione all'Italia, alla luce dei radicali cambiamenti avvenuti in Poste Italiane Spa. Per il ministro Giorgetti si tratta di un'opportunità comune. Sarà subito avviato un tavolo tecnico per verificare le possibili sinergie e collaborazioni, dall'e-commerce ai servizi finanziari. E dopo il vertice bilaterale infatti, subito l'incontro con la presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina e il direttore di Poste San Marino Gianluca Amici.

Nel video le interviste a Giancarlo Giorgetti ministro dello Sviluppo Economico; Federico Pedini Amati Segretario di Stato al Turismo e Poste; Gianluca Amici direttore Poste San Marino