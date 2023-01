CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Nuove regole per Ambasciatori e Consoli Legge approvata con 28 voti favorevoli della maggioranza e 16 astensioni delle opposizioni

Nel pomeriggio il Consiglio ha preso in esame l'unica legge in seconda lettura della sessione e cioè la regolamentazione del servizio diplomatico e consolare. Come ha spiegato il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari non si tratta di un semplice 'restyling'. Ha ricordato che la rete diplomatica è sempre più importante considerando che San Marino intrattiene rapporti con ben 160 stati, è membro delle principali organizzazioni internazionali e si sta avvicinando alla conclusione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. La nuova legge prevede la periodica rotazione nelle varie sedi, aggiorna le regole per gli avanzamenti di carriera fissando obiettivi, stabilizza profili che da tanti anni erano ancora precari nel Dipartimento Esteri, aggiunge la sede di Parigi tra quelle strategiche. Tra le novità l'introduzione della figura dell'Inviato Straordinario, destinato a progetti specifici. Potranno essere nominati “Ambasciatori a disposizione” anche ex membri del Congresso o del Consiglio che abbiano ricoperto il ruolo per almeno otto anni. Il pdl è stato approvato con 28 voti favorevoli – espressi dalla maggioranza compatta –, nessun contrario e 16 voti di astensione, da parte delle opposizioni.

