Nuove restrizioni in arrivo: ulteriore stretta ma non lockdown

L'appello del Governo – visti i numeri preoccupanti del contagio – non ha sortito gli effetti sperati. L'intenzione è quindi alzare ulteriormente il livello di guardia alla luce dell'allarme, reiterato, da parte dell'Iss sulla struttura ospedaliera vicina al collasso. Il 22 scade l'ultimo Decreto, con il Governo che sta elaborando quello nuovo: verrà pubblicato nelle prossime ore. Domani il Congresso ha convocato una conferenza stampa.







Si lavora, dicevamo, su ulteriori restrizioni in vista delle vacanze Pasquali anche se, al momento, è scongiurata l'ipotesi lockdown. Sono giorni di confronto fra Governo e maggioranza sulle soluzioni da adottare per evitare gli assembramenti, considerati tali quando ci sono più di quattro persone. Prime indiscrezioni danno per certo il divieto di accesso a parchi e piazze nei weekend, presi d'assalto soprattutto dai giovani.

Consentita l'attività sportiva e motoria all'aperto solo in forma individuale. Occhi puntati sui parcheggi: le forze dell'ordine verificheranno anche lì la presenza di più persone insieme. Si va inoltre verso la chiusura – sempre nei fine settimana e nei giorni festivi – di centri commerciali e negozi, fatta eccezione per quelli che vendono generi di prima necessità. Chiusi i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e vivaistici. Sul tavolo anche la chiusura di mense e palestre.

Fronte scuola, potrebbero essere anticipate le vacanze pasquali di alcuni giorni. Il decreto – dicevamo – è atteso nelle prossime ore e dovrebbe durare fino alle 5 di mattina del primo aprile.