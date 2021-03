Nuove tensioni in casa Npr, riflettori puntati su Denise Bronzetti

Nuove tensioni in casa Npr, riflettori puntati su Denise Bronzetti.

L’interrogazione al Governo sulla gestione della campagna vaccinale, presentata da 4 consiglieri di Npr - Maria Luisa Berti, Gian Nicola Berti, Giacomo Simoncini e Denise Bronzetti - riacuisce le tensioni in seno a Noi per la Repubblica e i riflettori tornano ad essere puntati proprio sul Capogruppo Bronzetti. In una lettera a lei indirizzata, gli altri 4 consiglieri - Iro Belluzzi, Gerardo Giovagnoli, Matteo Rossi, lo stesso Alessandro Mancini - insieme ai due membri di Governo Andrea Belluzzi e Federico Pedini Amati, denunciano mancanza di condivisione rispetto ad un atto definito, sì, legittimo, ma compiuto tenendo all’oscuro una parte del gruppo consiliare. Su tutto, si chiede chiarezza rispetto alle reali motivazioni ed obiettivi di fondo, richiamando la Bronzetti ad un ruolo che, come Capogruppo, si vuole sia di equilibrio. Se emerge la volontà di tenere lontana la vicenda dal clamore mediatico, appare sicuramente urgente la necessità di portare avanti la riflessione, in un confronto interno chiarificatore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: