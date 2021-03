Nuovi accordi bilaterali per il rilancio del settore: il Segretario Pedini Amati a confronto con il Ministro Garavaglia

Sentiamo Federico Pedini Amati

Rapporti rinnovati e una spinta verso nuove sinergie in campo turistico tra Italia e San Marino. Nel primo incontro bilaterale online fra il Ministro del Turismo italiano, Massimo Garavaglia e il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati la volontà “di promuovere e favorire iniziative comuni, sostenendo interventi funzionali allo sviluppo e al rilancio del settore, anche come strumento per la ripresa post-Covid”.









Tre le direttrici lungo le quali si muoverà nel breve periodo l'azione a guida ministeriale italo-sammarinese: l'aggiornamento dell'Accordo di cooperazione siglato nel 2004; la convocazione della Commissione Mista Italia-San Marino; la ridefinizione e l'adeguamento dell'accordo tecnico di collaborazione del 2013 tra Ufficio del Turismo di San Marino ed ENIT (Agenzia Nazionale per il Turismo). Presentato dal Titano anche il già avviato progetto di sviluppo TTT, Tavolo Turistico Territoriale, che vede il coinvolgimento delle regioni limitrofe e 109 comuni.

Nel video l'intervento del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia in conference call, e l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.